RM empieza a saturarse y se activa plan de traslado de ventiladores desde regiones

La Región Metropolitana enfrenta un complejo momento producto del covid-19. De acuerdo con el último reporte, los casos suman 20.353, lo que poco a poco se ha traducido en que los recintos asistenciales de la zona comiencen a saturarse.

Producto de aquello, se ha hecho necesario que autoridades sanitarias determinaran el traslado de equipos de otras zonas del país hacia la capital. Así, se ordenó el envío de ventiladores mecánicos desde las regiones del Biobío y La Araucanía, donde el número de contagios, de acuerdo con lo señalado por el subsecretario Arturo Zúñiga, han ido en descenso y registran baja ocupación hospitalaria.

Chile llega a los 28.866 casos acumulados de covid-19 Durante las últimas 24 horas se registraron 8 nuevos decesos, llegando a un total de 312.

"Estamos en plena ejecución de nuestro plan. Tenemos la posibilidad de trasladar ventiladores si es necesario, trasladar pacientes e incluso equipos de salud (…) Hemos considerado pertinente trasladar ventiladores que no están siendo ocupados", dijo el subsecretario de Redes Asistenciales haciendo presente que el nivel de ocupación en todo el país alcanza el 75%.

Si bien tras reunirse con los seis directores de salud de la RM reconoció que la situación es compleja, pues los contagios no han cesado, confirmó que en las próximas dos semanas se habilitarán 640 nuevas camas, y no descartó que se realizaran traslados de más equipos desde otras zonas, siempre que no estén siendo utilizados.

En ese mismo sentido, recordó que es posible llevar a pacientes que se atienden en el Gran Santiago, a Valparaíso u O'Higgins, "que son regiones que han tenido pocos contagios".

"Estamos en una situación de pandemia y esa situación se debe trabajar muy intensamente con los directores de servicio para que los hospitales puedan reubicar sus camas", sostuvo.