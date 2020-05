El drama de los venezolanos que acampan fuera de la embajada pidiendo "por favor" volver a su país

Más de 200 venezolanos amanecieron este lunes en las inmediaciones de la embajada de su país, ubicada en la comuna de Providencia.

Algunos de los que han acampado fuera de la embajada ubicada en la calle Bustos llevan más de una semana en esa condición, esperando ayuda humanitaria por parte de gobierno de Nicolás Maduro.

Las consecuencias del covid-19 han provocado severos perjuicios en muchos migrantes venezolanos en Chile y por ello muchos buscan volver a su país, a través del programa "Plan vuelta a la patria", cuyo último viaje a Caracas se produjo el miércoles pasado.

Wilson, uno de los integrantes del grupo, contó a Radio Cooperativa que en la embajada "están pidiendo varios requisitos, pero la mayoría no contamos con eso. Están pidiendo un dinero que yo no tengo y se me dificulta, además de otros requisitos de los cuales no estamos enterados. Se supone que es un vuelo humanitario, no entiendo cómo se explica eso".

"Aquí estamos desde el lunes pasado, pues la mayoría estamos en situación de calle", continuó y exigió "una pronta respuesta del gobierno, que manden un avión en el que podamos regresar pronto".

En tanto Alejandro Parada, otro de los venezolanos que se encuentran acampando fuera de la embajada de su país, dijo que "estábamos buscando sueños que no se cumplieron porque el mundo cambió por la pandemia y necesitamos que por favor el presidente Nicolás Maduro nos aborde en el próximo vuelo, que según dicen llega el lunes".

Algunos de los migrantes han pernoctado en carpas, sin embargo un número no menor lo ha hecho a la interperie al no contar con recursos. Vecinos del sector han prestado ayuda, como también una iglesia aledaña que les ha facilitado el acceso a baños.