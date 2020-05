"Vamos a tener que agarrarlos a peñascazos": el llamado de la alcaldesa de Nogales tras caso de covid-19

El primer caso positivo de coronavirus en la comuna de Nogales provocó la indignación de la alcaldesa Margarita Osorio, quien en redes sociales publicó un furioso mensaje contra quienes no acaten las medidas sanitarias.

En su cuenta de Facebook, la jefa comunal denunció que "tenemos un caso de coronavirus. El caso está en un sector rural, pero más pena me da que es un joven de 26 años, yo puedo esperar un caso de un adulto mayor, de una persona que está enferma, pero no de un joven que tenga 26 años, nadie está libre, pero de un joven… eso aún no lo quiero asumir".

"Hemos estado tan preocupados de fumigar todos los sectores, pero después de las 10 de la noche ustedes ven que (muchos) están tomando, carreteando, la fiesta no se ha acabado, hay muchos reclamos de la gente. Esperemos que sea este caso y no más", agregó.

Y estalló: "Como alcaldesa no voy a permitir que sigan los carretes, ya les dije a las familias en la poblaciones cuando vean carretes, por favor vecinos únanse, si no quieren entender vamos a tener que agarrarlos a peñascazos, pero que entiendan de una vez que no puede ser".

En las últimas horas, la misma alcaldesa confirmó un segundo caso de coronavirus: se trata de un joven de 19 años que reside en la comuna.