Cathy Barriga no se resigna a quedar sin cuarentena y envía oficio a Mañalich pidiendo cordón sanitario total para Maipú

Hemos solicitado de todas las formas cuarentena total para Maipú, lamentablemente una vez más no la tenemos quedando expuestos al contagio y la delincuencia, ya que estamos con todas las comunas vecinas en cuarentena, solicitamos a través del presente oficio un cordón sanitario para nuestra comuna, es el resguardo mínimo para la seguridad de [email protected] [email protected] . #cuarentenaparamaipu #maipúunidocontraelcoronavirus #beas