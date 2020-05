José Antonio Kast y Carlos Caszely causaron sensación con un live en Youtube

Lo que para muchos puede parecer increíble se dio durante la noche de este martes 12 de mayo, cuando el excandidato presidencial José Antonio Kast y el retirado futbolista Carlos Humberto Caszely animaron desde las 19:00 y durante una hora una tertulia virtual a través del canal de Youtube del primero.

José Antonio Kast, líder del derechista Partido Republicano y defensor de la Dictadura Militar, sostuvo una distendida conversación con el ídolo deportivo, un acérrimo opositor al régimen del general Augusto Pinochet.

El ídolo de Colo Colo fue claro ante el mismo José Antonio Kast sobre las razones que le llevaron a aceptar la invitación que le hizo quien está en sus antípodas políticas.

"Me preguntaron que cómo iba a darle una entrevista a Kast. ¿Por qué no? Pensamos diferente, pero él no tiene armas y yo tampoco. Dialoguemos para sacar esto adelante… ¿Por qué nos tiene que separar el odio de la gente, por qué se tiene que odiar a la gente que piensa diferente a uno? Voy a cumplir 70 años y aún no lo entiendo. Cuando viene el Golpe de Estado todos sabemos lo que pasó: violaciones, torturas… Quizás tus viejos también lo vivieron de una forma diferente, pero no entiendo. Cuando hay tanto detenido desaparecido, por qué alguien no dice ‘ya, la cagamos’”.

El exseleccionado de fútbol agregó que “nunca me voy a olvidar de lo que me dijo mi mamá (torturada por la Dictadura Militar) un día jueves a las 9 de la noche en el hospital, cuando estaba enferma: "Desde que naciste nuestra familia jamás ha odiado ni le ha deseado mal a nadie. No quiero que ustedes odien por lo que me pasó a mí. No quiero que se olviden de lo que me pasó, pero no odien". Nunca le he deseado mal a nadie. Soy un hombre con las manos limpias y puedo mirar de frent"”.

Y el encuentro, obviamente, generó numerosas reacciones en Twitter.

No veo nada de malo que el Chino Caszely hable con Kast, de hecho quedo clarisimo su diferencia de ideas y para mi eso es lo mas importante, no hablo con él por adherir a su pensamiento, de hecho lo expuso un poco por algunos videos que vi — Jotai (@nuevonuevojotai) May 13, 2020

Carlos Caszely dejó con la mano estirada al dictador de Pinochet y ahora le deja en claro a Kast en su cara temas como que la dictadura es dictadura y las violaciones de DDHH que hubieron y siguen habiendo. Kast? Calladito. — bėa (@amorirxelcolo) May 13, 2020

Caszely es tan grande que hizo que Kast dijera "golpe de Estado" — CSD Colo-Colo Boxeo (@CSD_CC_Boxeo) May 12, 2020

#Caszely nos dió el gusto de decirle a Kast lo que la gran mayoría de los chilenos pensamos, en forma tranquila, calmada, amigable y dejándolo sin palabras — MOVPCD REGIÓN DE VALPARAÍSO (@MOVPCDVALPO) May 13, 2020

Entiendo la idea de Caszely y si, igual creo que le salió bien, expuso su pensamiento y se notaba que era contrario al del tipo. Ahora, también creo que es un error que kast y sus ideas tengan ese tipo de difusión/publicidad — Francisco (@5taCuenta) May 13, 2020

caszely hablando con kast es todo lo que esta bien porque al fascista conservador de derecha se le convence con evidencias e ideas para hacerle ver el error y el ridiculo que hace — max (@_maxigete_) May 13, 2020

Carlos Humberto Caszely le habla de Dictadura, asesinatos, Golpe Militar y la cara de Kast no atreviéndose a decirle nada.

Hasta hizo que @joseantoniokast dijera golpe militar 😂 — acidez (@nomebloqueececi) May 12, 2020

¿Cuál es el problema de que Caszely hable con Kast? Él puede hablar con quien quiere, cuándo y dónde. — Alejandro Gonzalez (@AleGonzalezMoya) May 12, 2020