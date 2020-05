Alcalde de La Florida hace dramático llamado a respetar la cuarentena: "Estamos en el límite de una tragedia"

Tras el anuncio del Gobierno del inicio de una cuarentena total para el Gran Santiago y otras comunas aledañas, el alcalde de La Florida salió a hacer un dramático llamado a la gente para que respete la instrucción y colabore de mejor forma en combatir la pandemia.

En conversación con radio Bio Bio, el edil de La Florida dijo que había conversado personalmente con el Presidente Piñera unos 30 minutos antes de que Jaime Mañalich diera a conocer la medida de cuarentena, y que en esa conversación notó que el Presidente estaba afectado por la situación. "Recibí una llamada del Presidente de la República, unos 30 minutos antes de la comunicación oficial que hizo el ministro Mañalich. Noté al Presidente muy preocupado y con un cambio… yo creo que hay un giro importante en la estrategia del Gobierno. Está cambiando radicalmente la línea del Gobierno en modo tal de profundizar las medidas", dijo Carter.

"La situación es realmente gravísima. No con el ánimo de sembrar pánico, pero no podemos tapar el sol con un dedo y eso es lo que dijimos siempre. Esta es la prueba para la nación chilena, la más grande que ha vivido en 40 años. Si nos equivocamos acá, el costo lo vamos a pagar con nuestras familias"

El alcalde, sin embargo, se refirió al escenario que viene para los próximos días, anticipando que serán muy complicados y de extrema preocupación. "Yo particularmente la vengo pidiendo (la cuarentena) hace varias semanas, y no por capricho. Una cuarentena siempre es una mala noticia, pero no tenemos alternativa. Estamos en el límite de una tragedia. Cuando tienes 2.660 personas contagiadas, (eso quiere decir que) vamos a tener dentro de los próximos 10 días probablemente un aumento en la mortalidad muy sustantiva. Si no se tomaban estas medidas ahora, realmente el escenario se nos podría volver catastrófico", añadió.

Dramático llamado

Además, Carter hizo un llamado a la gente a tomar conciencia y guardar cuarentena por el bien del país: "Frente a esta decisión que se ha comunicado oficialmente, lo que le queremos pedir a todos, es cumplir su deber por amor a Chile, que es la familia más grande y por amor a las familias propias, que tenemos cada uno en sus casas. Por favor hacer la cuarentenas". Agregó que "los hospitales ya no tienen capacidad y el personal médico está absolutamente exhausto y no queremos llegar a un escenario donde los médicos tengan que elegir a quién atender y a quién no, y tengamos escenas de muertes, como las hemos visto en el hemisferio norte".

Por último, dijo que "la situación es realmente gravísima. No con el ánimo de sembrar pánico, pero no podemos tapar el sol con un dedo y eso es lo que dijimos siempre. Esta es la prueba para la nación chilena, la más grande que ha vivido en 40 años. Si nos equivocamos acá, el costo lo vamos a pagar con nuestras familias".