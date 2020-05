Sin baja inmediata de 50%: Tras 6 años de tramitación rebaja de la dieta parlamentaria es ley

Luego de seis años de tramitación, y tras la aprobación unánime del Senado, se despachó a ley el proyecto que establece la rebaja de salarios de una serie de autoridades, entre ellas, senadores y diputados.

Esto, luego de que senadores visaran lo dispuesto en la comisión mixta.

Lo aprobado establece que, tras su publicación, el Consejo de Alta Dirección Pública tendrá 30 días para fijar los nuevos sueldo de los legisladores y ministros de forma transitoria, mientras se forma el órgano que tendrá la labor de manera definitiva.

Dicho ente estará integrado por un ex consejero del Banco Central, un ex Contralor o sub contralor, un ex presidente de alguna de las dos cámaras del Congreso, un ex ministro de Hacienda y un ex director nacional del Servicio Civil. Serán nominados por el Presidente y el Senado los aprobará por 2/3 de sus miembros.

A través de su cuenta de twitter, uno de los impulsores de la iniciativa, el diputado Gabriel Boric, sostuvo que es necesario que el Consejo "soporte presiones y rebaja sea sustantiva y no simbólica".

