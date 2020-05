Diputado Winter le enrostró el Caso Penta al senador Moreira y éste respondió: "a un señor que gana con un 1% yo le resto total importancia"

En un contacto del matinal de Chilevisión, Contigo en La Mañana, el diputado de Convergencia Social, Gonzalo Winter, encaró al senador Iván Moreira. En un primer bloque estaban conversando sobre las medidas respecto a delincuencia. Winter aún no estaba en la transmisión.

Cuando el diputado Gonzalo Winter se sumó al programa, comenzó haciendo mención a lo comentado en los espacios anteriores. Delincuencia y rol de la policía principalmente. Pero luego, añadió que "ustedes habían hablado sobre las autoridades políticas y como habían perdido autoridad también en estos temas".

En ese minuto se encontraban ya en la conversación, Manuel José Ossandón, Fuad Chaín y Iván Moreira. "Yo quiero comentar, que está al aire el senador Moreira, que el año 2013 hizo nueve boletas ideológicamente falsas por 38 millones de pesos a las empresas Penta S.A., inversiones quedando impune por una suspensión condicional del procedimiento que fue justamente la que promovió la renuncia de los fiscales, y esas cosas también afectan", señaló Winter.

Reacciones

En el video del programa se aprecian claramente reacciones de expresión por parte de Moreira. "Pierde legitimidad todo el sistema político frente a la ciudadanía", añadió el diputado. "¿Qué responde a eso, Iván Moreira?", señaló la periodista.

"No le voy a responder absolutamente nada a este señor, porque no voy a perder el tiempo con este señor que me ha descalificado", agregó. Dando más explicaciones, el senador añadió que "yo lo único que le puedo decir a ustedes es que un juez de la República me otorgó el sobreseimiento y los miembros de la corte suprema al momento de desaforarme ninguno dijo que yo había cometido un delito". "No me vengan a hablar de ese tipo de cosas", continuó el político.

"Con un 1% le resto importancia"

"Le resto importancia a lo que pueda decir este señor porque estas personas del Frente Amplio lo que están haciendo en estos últimos minutos es tratar de tener una superioridad moral frente a todo", agregó.

Siguió respondiendo Moreira a Winter señalando que "un señor que gana con un 1% yo le resto total importancia".