Bachelet pidió que la política y la economía no guíen la respuesta al covid-19

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió que "si la reapertura de las sociedades se maneja mal, todos los enormes sacrificios realizados durante el primer cierre de emergencia habrán sido por nada".

A través de su cuenta de Twitter, la exmandataria insistió en que el covid-19 está creando amenazas masivas a los derechos humanos.

When drawing up plans to lift #lockdowns , States should consult affected communities, as well as those on the #COVID19 front-lines. Participation builds trust and better compliance with measures to restrict contagion. #WeAreAllInThisTogether

"Dejar que la política o la economía conduzcan la respuesta al covid-19, a expensas de la salud y los derechos humanos, costará vidas", aseguró.

Durante esta jornada, Bachelet participó en una conferencia virtual organizada por la Asociación de Corresponsales Acreditados ante Naciones Unidas en Ginebra (Acanu), en la que planteó que el mundo "será diferente" después de la pandemia y que llevará a "adaptar nuestros comportamientos".

For countries coming out of lockdown, and those that have not yet experienced the full force of #COVID19, flexibility and responsiveness will be crucial. Adapting policies quickly in response to local surges in contagion is critical.

— Michelle Bachelet (@mbachelet) May 14, 2020