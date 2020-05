Juegos gratis: GTA V llegaría a la Epic Games Store disponible para descarga sin costo alguno

Durante esta temporada existe una cantidad absurda de juegos gratis que pueden descargarse para distintas plataformas. Podría decirse que ha sido uno de los incentivos más gratos para quedarse en casa durante este aislamiento por la pandemia del Coronavirus Covid-19. Pero nadie esperaba que GTA V se sumara a la lista.

Vimos hace poco cómo Sony regaló toda la trilogía original de Uncharted y Journey; a cualquiera con una consola y acceso a la PlayStation Network. Ahora la Epic Games Store emula un poco el movimiento y convierte a Grand Theft Auto V en un título gratuito.

Pero la historia es mucho más intrincada de lo que parece. Ya que la noticia se habría originado por la tarde de este 13 de mayo de 2020. Todo a través de una publicación en la cuenta oficial de la Epic Games Store.

Ahí en la red social publicaron que a partir de ese momento y hasta el 21 de mayo Grand Theft Auto V (GTA V) sería un juego gratis para PC, disponible para su descarga a través del sitio web.

Sin embargo, poco tiempo después el tuit fue borrado, aunque sobrevivieron capturas de pantalla que avalan la situación de lo sucedido:

Tweet ad is deleted, so here you go pic.twitter.com/3oja0C3418

— Wario64 (@Wario64) May 14, 2020