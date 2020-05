Diputados RN presentan proyecto que busca que bancos no puedan acceder al Dicom de clientes durante la pandemia

Un grupo de diputados de Renovación Nacional (RN), liderados por Mario Desbordes y Hugo Rey, presentaron un proyecto que busca que los bancos e instituciones financieras no puedan acceder al historial financiero de deudas Dicom de los clientes desde la publicación de la ley hasta 60 días después de que termine el Estado de Catástrofe.

"Esto porque hay muchos chilenos que no han podido optar a créditos por su historial financiero. No equivale ni a un perdonazo ni a una condonación de deudas, es sólo que se omita información sobre tu carga financiera para que ésta no sea motivo para que le puedan rechazar un crédito mientras dure la emergencia sanitaria", afirmó Rey.

Por su parte, Desbordes agregó que "lo que hemos planteado es que se elimine el Dicom en general, no solo de las empresas y las Pymes, a todas las personas de aquellas morosidades a contar de octubre por el estallido social".

El presidente de RN explicó que presentaron la iniciativa y le solicitaron "al Ejecutivo que nos patrocine el proyecto".

"La deuda no se extingue. Desaparece la información comercial que señala que tu tienes una morosidad y que te impide acceder a los créditos", reiteró.

La iniciativa detalla la grave situación de la economía mundial, producto del covid-19, con una recesión en curso declarada oficialmente por el FMI.

En este escenario, dice el documento, el Gobierno intervino financieramente con un paquete de medidas para las pymes y las personas, cuyos beneficios, dependen de la evaluación de riesgo, que se ha visto agravada por el estallido social, donde han visto mermado su patrimonio y "se verán impedidos de acceder a financiamiento por dichas deudas".

Por lo anterior, es que "resulta justificable el evitar la publicación, información o comunicación de estas obligaciones impagas, por al menos durante un período de tiempo transitorio y excepcional que incluya la vigencia del estado de catástrofe y hasta 90 días tras su cesación, con el objetivo de que el "historial financiero" de las personas, originado en razón del "estallido social" de octubre o la emergencia por covid-19, no los castigue o les impida salir del estancamiento financiero".

También son autores de la iniciativa los diputados Marcela Sabat, Paulina Núñez, Érika Olivera, Ximena Ossandón, Gonzalo Fuenzalida, Andrés Longton, Jorge Durán, Andrés Celis y Frank Sauerbaum.

Esta iniciativa se suma a otra impulsada por los mismos diputados que busca prohibir, transitoriamente, la publicación de las deudas morosas contraídas por los dueños de las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES) de nuestro país y por ellas mismas en cuanto personas jurídicas, para que de esta manera puedan acceder al paquete de medidas del Gobierno para enfrentar la pandemia.