Director de Hospital San José descarta cadáveres en pasillo del recinto asistencial

Esta mañana el director del Hospital San José, Luis Escobar, se refirió a las fotos que comenzaron a circular en la noche de ayer, en donde se ven cadáveres en los pasillos del recinto asistencial.

Así está el Hospital San José en Santiago de Chile y que pasó con Espacio Riesco? #COVID2019chile pic.twitter.com/S15uW2C4TO — PieritaPiazze (@pieritapiazze) May 15, 2020

El profesional asegura que "no existen cadáveres en el pasillo del hospital" y que todos ellos están dentro de la Unidad Anatomía Patológica.

"En nuestro hospital tenemos una mortalidad habitual en 24 horas de cinco, seis, siete personas y esto ha aumentado en los últimos días por el aumento de casos de covid, y en este momento de casos, nos ha llevado a tener un aumento de número de fallecidos en la unidad de anatomía patológica", precisó Escobar.

Según el director del hospital, precisó que ayer fueron retirados nueve cadáveres, el total en este minuto son de 21 y cinco corresponden a coronavirus confirmados.

Es decir, según el doctor los cuerpos que se pueden ver en las fotografías son reales, pero no fueron tomadas en los pasillos, sino que en la unidad correspondiente.

Respecto a esto, Escobar anunció el inicio de un sumario administrativo, para determinar quién tomó las fotografías.

Por otro lado, se indicó que se está trabajando en la obtención de una cámara mortuoria para "poder manejar estos cadáveres".

Colapso en el hospital

El director del recinto hospitalario explicó que al ser el San José el único hospital de la zona norte de Santiago, "nuestro servicio de urgencia funciona a full, evidentemente en esta situación se complica mucho más", precisó.

Respondió además las críticas de Izkia Siches, quen precisó que no hay espacio físico para instalar ventiladores mecánicos. Escobar, de esta forma, respondió que "no conozco a la presidenta del Colegio Médico y nunca la he visto acá".