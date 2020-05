Guido Girardi contra el Minsal: "La situación se les está escapando de las manos"

El senador Guido Girardi plantea una visión crítica de las gestiones que ha ejercido el Gobierno para controlar la pandemia. Pese a que desde el Minsal insisten en que los planes, hasta ahora, han funcionado, él plantea que la situación "se les está escapando de las manos".

-¿Cómo analiza las gestiones que está realizando el Minsal para intentar contener los contagios?

Las cosas no se están haciendo bien. Hay 21.017 pacientes activos, y si uno ve la norma del consejo asesor, esos pacientes deberían estar aislados en residencias sanitarias. ¿Cuántos de esos están aislados? Menos del 10%. Más del 90% está contagiando en sus casas, eso es gravísimo y hay que corregirlo, sobre todo cuando se tiene una infraestructura ociosa, hoteles que están vacíos en todas las regiones.

Otra de las fórmulas debe ser buscar a las personas que tuvieron contacto con los contagiados. Hay que identificarlas y eso no se está haciendo. Se tiene que cortar la cadena de transmisión.

-Se ha planteado la necesidad de hacer testeos masivos. Las pruebas han aumentado, pero ¿Son suficientes?

No se están haciendo testeos masivos, recién llegamos a los 10 mil y hay un quiebre de stock. La mitad de los examen los hacen privados, es como una bomba de incendio que no tiene agua. Como ir a la guerra sin balas. El testeo es lo que permite identificar a los contagiados y es gravísimo que no haya stock.

Por otra parte, está la preocupación de que si Santiago está en una bola de nieve de casos, es muy importante impedir que esto se dispare en otras regiones cercanas, como Valparaíso y O'Higgins. Pero hay una tremenda incoherencia. El último informe muestra que se hicieron 301 exámenes en toda la Región de Valparaíso y poco más de 200 en todo O'Higgins. En Coquimbo se hicieron alrededor de 80. Las medidas más importantes no están funcionando. Está bien que nos preocupemos de la UCI, pero la lucha contra la pandemia es fuera del hospital. Hay una debilidad estructural gravísima.

-¿Por qué cree que se da este escenario?

Yo creo que simplemente no hacen caso al comité asesor. Dentro del Ministerio no están las competencias técnicas. Jaime Mañalich será un buen nefrólogo, pero no es un buen epidemiólogo. El subsecretario de Redes no tiene ninguna experiencia. Tienen a un comité asesor que no escuchan.

-¿Se les puede escapar la situación de las manos?

Yo creo que esto ya se les está escapando de las manos (…) El Ministerio debiera escuchar al comité asesor y otros expertos. Hay gente que está dispuesta a colaborar, pero como son de un color político distinto no lo incorporan. Si no escuchan al mundo científico y no hacen las cosas bien, no sé.

Yo creo que no hubo mala intención, pero lo primero que pidieron los alcaldes fue cerrar los colegios y malls, y se oponían. Bueno, cerraron esos recintos y empiezan a disminuir los casos, y extrapolaron los resultados del sector oriente y vino la denominada "meseta". Y ahí comenzó el llamado a la nueva normalidad y al retorno seguro, abriendo malls y volviendo al colegio. El ministro incluso dijo que había sido un error cerrar los colegios y que no se necesitan hacer más test, una cosa increíble. Después el famoso carnet covid que tuvo que salir la OMS a decir que no servía.

Todo esto demuestra la fragilidad de esto.

-También hay un problema con el stock de test ¿Cómo se avanza en eso?

Sí, pero el ministro, en lugar de reconocer un quiebre de stock, dice que los privados están haciendo muchos test y no es así. Los privados están haciendo lo que tienen que hacer. Y claro que hay quiebre de stock, me lo dijo a mí en la reunión que tuvimos el jueves pasado en La Moneda. Yo planté que era fundamental llegar a 25 mil test diarios, y el ministro me dijo "no podemos". Esto, porque se tenía un stock de 200 mil test y si se hacían 20 mil diarios tendrían test para 20 días. Lo dijo ahí y que diga ahora que no, es mentira.

Hay que buscar la manera de hacer acuerdos con otros países, usar las relaciones internacionales para el covid e involucrar al canciller, que es de lujo, aunque no pienso como él.

-Usted derechamente tiene una visión pesimista

Creo que se puede hacer mucho más, los temas centrales no se están haciendo y los datos lo muestran. No quieren ver la realidad.