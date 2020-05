La demoledora crítica de Enrique Paris a presidenta del Colegio Médico: "Ella dice representar a todos los médicos y no es verdad"

El ex presidente del Colegio Médico, Enrique Paris, hizo una fuerte crítica a la actual líder de la agrupación Izkia Siches, luego de que ésta realizara un duro cuestionamiento al Gobierno por la forma en que ha llevado adelante la gestión por la cuarentena.

Ayer, la Presidenta del Colegio Médico había dicho que "sobrepasamos la capacidad de las camas críticas del país o sobrepasamos el flujo de ingreso por los servicios de urgencia. No va a existir capacidad de respuesta ni para pacientes que tienen otro tipo de patologías, así que la población joven, que puede tener un accidente de tránsito, que puede tener una apendicitis, que puede tener cualquiera de las otras patologías, también está sujeto a riesgo. Hoy día ya se están empezando a utilizar los pabellones quirúrgicos para la respuesta ventilatoria. Eso quiere decir que hemos llegado a un nivel mayor de recarga y necesitamos la comprensión de los ciudadanos, pero no echarles la culpa".

Izkia Siches con todo: "Yo no sé en qué país viven las autoridades de Gobierno" La presidenta del Colegio Médico agregó que "necesitamos una forma diferente de dirigir esta pandemia".

Ante la pregunta de si comparte la crítica que Izkia Siches hizo a la forma en que Jaime Mañalich ha liderado la pandemia, Enrique Paris dijo a T13 que "de ninguna manera. Además, ella dice representar a todos los médicos de Chile y no es verdad. En el Colegio Médico no están inscritos todos los médicos de Chile y, además de eso, ella ganó una elección obviamente y cuando uno gana una elección representa a una institución obviamente, pero hay mucha disconformidad con sus palabras".

De acuerdo a Paris, "no es el momento de atacar de esa manera a la autoridad sanitaria y menos a la autoridad constitucionalmente nombrada, que dirige el Estado de Chile y es el Presidente de la República, sino asumo y me sumo a las palabras que decía el ministro Blumel". Agregó que "aquí tenemos que estar todos juntos detrás de una gran cruzada, de un gran desafío, de un gran problema de país que es el coronavirus".

Dónde están los expertos

De acuerdo a Paris, los verdaderos expertos están en el Minsal y no en la mesa social de covid, donde incluso él particia. "Los expertos verdaderos del comité de pandemia están en el Ministerio de Salud, no están en la mesa social covid-19. Y el comité de expertos en pandemia, del Ministerio de Salud, participa en reuniones permanentes y es ese comité o ese grupo de personas expertas las que dan las recomendaciones al Ministerio de Salud".

Piñera como ministro de Salud

Paris también criticó el llamado que hizo Izkia Siches para que el Presidente Piñera asuma un rol más protagónico en el control de la pandemia. "Aquí hay una mala comunicación diciendo que es necesario cambiar todo. Eso no es así. Yo no cambiaría nada y menos aún someter al Presidente de la República a una tarea que no le corresponde, porque él tiene que dirigir todos los ministerios. Transformarlo casi en el ministro de Salud y que él dirija la pandemia, eso es un error garrafal. Quitarle piso al ministro Mañalich y además hacer que el Presidente asuma esa labor, no la comparto para nada", concluyó.