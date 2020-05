Las dudas respecto de la cantidad de fallecidos a causa del covid

De acuerdo con el último reporte del Minsal, a nivel nacional se contabiliza el deceso de 368 personas covid positivas, la mayoría (202) correspondientes a pacientes de la Región Metropolitana. La cifra es alarmante y más si se considera que Chile no ha alcanzado el peak de los contagios de esta enfermedad.

Pese a que la cifra es lamentable, hay varias dudas respecto de ella. Funcionarios de la salud han denunciado que la cartera no estaría reportando la totalidad de los casos, e incluso, desde funerarias aseguran que en el "manejo de los cuerpos" se cometen una serie de irregularidades, pues no se les notifica respecto de la realidad de los fallecidos. Todo esto, cuando se conocieron imágenes de la preparación de 3.000 tubas en el Cementerio General.

Lina Córdova, presidenta de la Federación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud, aseguró a Publimetro que el Minsal les ha solicitado hacer la diferenciación respecto de los pacientes fallecidos con o por covid-19. "Una persona inmunodeprimida que fallece porque se contagia de coronavirus no la van a contabilizar, sino que van a decir que fue porque tenía una situación de base. Hay una distorsión de los fallecidos reportados. Además, se suma el retraso que tenemos con los exámenes PCR, que alcanza hasta los 10 días", explicó.

Teniendo en cuenta aquello, en la federación hay serias dudas respecto de si hay un subregistro importante y si se dan a conocer las cifras reales. Por lo demás, consideran que el manejo de la pandemia "ha sido inadecuado e ineficiente. Da la impresión que el Gobierno espera que las cosas se salgan de control para actuar. Han sido poco proactivos".

En línea con estas dudas, que también han sido advertidas por otros expertos, el senador Guido Girardi (PPD) pidió se oficie al Minsal para que se de cuenta, de manera desagregada, de la causa de muerte de las personas que fallecieron en marzo, abril y mayo en territorio nacional, y si se les hizo o no el PCR.

"Hay necesidad de aclarar esto. Como han aparecido diferentes estudios, hay muchas versiones de que a los pacientes se les pondría la causa de muerte y muchas veces esta está antes de que llegue el informe del PCR, entonces no se incorpora si eran positivos o no, y hay otros que incluso llegan graves, entonces lisa y llanamente no se les hace el examen", detalló a este medio.

Según el parlamentario, dicha información va a permitir conocer en detalle qué está sucediendo, "porque en este tipo de materias lo único que da confianza es la transparencia y, como hay dudas, yo pedí ese oficio que fue aprobado por toda la sala".

Al ser consultado respecto de las dudas, el ministro Jaime Mañalich ha destacado que Chile presenta una letalidad del 0,1%, y que tal como aclaró en su momento el representante de la OMS en el país, "nosotros seguimos estrictamente los criterios de la organización". Asimismo, ha subrayado que "de acuerdo con el consejo asesor, informamos todos los casos que estén positivos para coronavirus como fallecidos con o por coronavirus, y esa es la estadística".