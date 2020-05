Efecto cuarentena: La abogada Macarena Venegas sufre porque no ve a su pololo desde febrero

La abogada Macarena Venegas reveló que pasa sola la cuarentena encerrada en su casa y que sufre por no ver a su pololo desde el pasado 24 de febrero.

En un Instagram Live con Jordi Castell de la revista @revista_velvet, la abogada reveló que su pololo vive en Buenos Aires y que "no lo veo desde el 24 de febrero, que nos separamos en el aeropuerto de Sao Paulo. Después en marzo iba a empezar a ir a clases en Buenos Aires y llegó el coronavirus a instalarse".

Sobre el sexo virtual, Venegas recordó el episodio cuando fotos suyas fueron publicadas sin su consentimiento. "Hace diez años atrás un mal nacido me publicó unas fotos, me dio rabia, al final encuentro que hoy día si uno hace sexo en pantalla no falta que te hackeen el celular. Me pasó hace diez años y fue heavy. Fue una mariconada. La traición total, yo lo había pateado porque me ponía el gorro", recordó.