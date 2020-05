Rabindranath Quinteros, senador positivo de covid-19: "El virus dejó en evidencia las falencias de la salud pública"

El senador Rabindranath Quinteros (PS) pasará a la historia como el primer parlamentario chileno positivo de covid-19, algo que lo dejó "sorprendido", ya que "nunca sentí ningún malestar". Pero, además, le permitió al odontólogo de 76 años reflexionar sobre el virus.

En conversación con Publimetro, el representante por la circunscripción senatorial 17 señaló que con la pandemia "debería quedar claro para toda la gente que en Chile deberíamos tener un sistema de salud público de primer nivel" y agregó que "desgraciadamente como Estado no nos hemos preocupado como corresponde de la salud pública de nuestro país. El virus ha dejado en evidencia las falencias de la salud pública y tenemos que reforzar los esfuerzos para tener un sistema de primer nivel".

En cuanto a su estado de salud, no dejó de recalcar que está "sorprendido por haber dado positivo porque no he tenido síntomas. Me encuentro bien de ánimo, sin fiebres ni dolores, tampoco perdí la pérdida del olfato, el gusto, etc".

Quinteros es uno de los tantos casos asintomáticos, los cuales el Minsal comenzó a contabilizar a partir del pasado 30 de abril. El senador también reconoció que ha estado "preocupado, pero con el paso de las horas más tranquilo, porque el médico me dijo que quienes somos asintomáticos contagiamos poco. Más que por mí, me preocupa la gente que trabaja al lado mío, pero de igual forma me deja más tranquilo".

"Me hice el test de manera absolutamente voluntaria, nadie me dijo que me lo tenía que hacer, porque se había contagiado un periodista en la Moneda y habíamos estado la comisión de Salud con el Presidente Piñera", dijo Quinteros.

Por otra parte, el senador señaló que la ciudadanía "debe tomar todas las medias que dicen los expertos. Desgraciadamente es una pandemia que va a afectar a gran parte de la población, algunos con los síntomas y otros sin. Por eso cuando se llama la cuarentena se respete, evite salir y estar en contacto con gente".

Ahora el militante del Partido Socialista pasará en confinamiento 14 días en su casa de Puerto Montt, donde tendrá que permanecer "en una habitación aislado, usando el mismo vaso, el mismo plato, no compartirlo con el resto ni tener contando con gente de mi familia. Me quedaré a pasar la cuarentena y punto".