Temblor en Estados Unidos: sismo de 6,5 remece a Nevada

Un movimiento telúrico de 6,5 se registró este viernes en el estado de Nevada en Estados Unidos.

El Servicio Geológico de los Estados Unidos indicó que el epicentro se localizó a 57 kilómetros al noroeste de la localidad de Tonopah.

De igual manera, informó que el sismo tuvo una profundidad de 7,6 kilómetros.

Por el momento se desconoce que si el temblor dejó daños civiles o materiales.

Cabe mencionar que usuarios de redes sociales dieron a conocer registros del movimiento telúrico.

Felt a very strong #earthquake 6.4 from #Nevada 12 floors up in downtown #Fresno #California #PacificSouthwestbuilding https://t.co/LTTIu16her pic.twitter.com/9s1ubcLRUn

— LanceCardoza (@CardozaLance) May 15, 2020