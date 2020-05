Esto es una guerra entre Maipú y el Gobierno: Cathy Barriga afirma que test PCR no se están realizando en la comuna y Minsal lo descarta

La alcaldesa de Maipú Cathy Barriga denunció que el examen PCR del coronavirus no se están realizando este fin de semana en la comuna, sólo de urgencia en el Hospital El Carmen.

"Se nos informa que no se van a realizar test PCR en nuestra comuna, en ningún Sapu, Cecof y Cesfam", explicó la jefa comunal, quien además dijo no entender las declaraciones del subsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga.

Esto luego de que en medio del balance diario de contagios y muertes por covid-19, se le consultara a la autoridad sanitaria sobre esta denuncia y precisara que no tenía ninguna información al respecto, descartando que fuera realidad.

Y así comienza un nuevo round entre Maipú y la autoridad del gobierno, ya que la alcaldesa Cathy Barriga ha tenido varios desencuentros con el ministro de Salud Jaime Mañalich.

Recordar cuando la alcaldesa confirmó la primera víctima fatal por coronavirus en su comuna, antes de que el Minsal diera a conocer la información. La polémica no terminó, ya que el secretario de Estado dijo que Barriga "mentía".

Y hoy se registra un nuevo desencuentro.

"Las personas que se hicieron el examen el jueves y viernes van a tener un retraso en los resultados. Ayer la doctora Teresa Chomalí, subdirectora de la gestión asistencial del Servicio de Salud Metropolitano Central central envió el correo", explica Barriga.

Agrega de esta forma que "cuando el subsecretario dice que no tiene información al respecto, de verdad no entiendo cómo no puede tener la información que una comuna se queda sin test PCR".

En tanto, el Hospital El Carmen está realizando los test de urgencia, no así los centros como Samu, Cecof y Cesfam.