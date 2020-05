Nueva York en situación crítica: coronavirus deja a bancos de sangre con sólo 48 horas de reserva

Una situación crítica y extrema es la que está viviendo Nueva York, debido a que los bancos de sangre se quedaron con sólo 48 horas de reserva.

Estos bancos corresponden al abastecimiento de todos los hospitales públicos de la ciudad de Nueva York, así como a casi 200 hospitales privados en todo el estado y en partes de Nueva Jersey.

De acuerdo a la información entregada por Infobae, la pandemia en el estado, el primer epicentro del coronavirus en el país -340.000 casos y 22.300 fallecidos-, parece haber amainado en los últimos días pero el peligro todavía no ha pasado, en especial para los ingresados que necesitan imperiosamente la sangre de estos bancos, por no mencionar otros miles de afectados por males no relacionados.

Otro golpe del coronavirus: en 60% han bajado donantes de órganos por la pandemia Los grupos sanguíneos que más se requieren son “glóbulos rojos O+ y O-”.

“Nunca en mis 27 años había visto nuestro suministro de sangre tan bajo”, alertó la directora ejecutiva de los servicios de donación del centro, Andrea Cefarelli.

El principal problema es que los donativos de sangre han cesado casi por completo durante la pandemia de coronavirus. El confinamiento iniciado en marzo ha llevado a la cancelación de más de 1.000 iniciativas patrocinadas por el New York Blood Center, que cubre los cinco condados, Long Island, Westchester, el valle del Hudson y partes de Nueva Jersey.