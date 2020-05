¿Por qué son especiales los pies de Kim Jong-Un? Son atentamente observados por expertos

¿Te has fijado en los pies del líder de Corea del Norte, Kim Jong-Un? Probablemente no. Pero esconden una curiosidad. Todo partió durante una importante reunión hace unos días. El presidente surcoreano Moon Jae-in y el líder de Corea del Norte Kim Jong-Un marcaron un hito histórico al reunirse en la línea de demarcación militar. La que divide a la península. El paso de Kim por la zona le significó convertirse en el primer líder norcoreano en cruzar al sur desde la Guerra de Corea, hace ya 65 años.

¿Qué tiene que ver esto con sus pies? Los medios orientales fijaron su atención en ellos. El periódico surcoreano Chosun Ilbo, este diario contrató a siete expertos para analizar los zapatos que el mandatario norcoreano usó. ¿El motivo? Serían zapatos para aumentar su estatura.

El medio aseguró que las fotos que publica Kim Jong-Un desde su país están muy controladas y editadas. Y que se eliminan detalles claves sobre la contextura del líder. Esto motivó al periódico a contratar expertos. Para "analizarlo" durante la visita. De esta forma, el periódico reveló que Jong-Un utiliza una pequeña “trampa” para engañar sobre su estatura.

Los expertos estimaron que el mandatario de 35 años ocupa una plataforma dentro de sus zapatos que le ayuda a lucir más alto. En detalle, explicaron que sus pies muestran un ángulo anormal que suele intentar cubrir con pantalones anchos. Incluso subieron una gráfica explicando el detalle. El periódico señala que, tomando en cuenta cómo vértice la punta del pie del coreano, el zapato crearía un ángulo de 40º, mostrando un empeine más elevado.

Para poder llegar a esta minuciosa observación los expertos pasaron horas mirando fotos. En este caso, de ambos líderes para poder comparar. Estimaron que Kim mide 1,62 metros de altura y pesa 130 kilogramos. Sumado a la trampa de los pues, esto significaría que el mandatario presenta una “Obesidad Tipo III”, la más alta de la escala. Considerando según la calculadora de Índice de Masa Corporal (IMC).

Al parecer sería lo de los zapatos estaría vinculado con temas culturales. Y también, sería una práctica heredada. Según el medio asiático, hay una teoría de que su padre, Kim Jong-il, también usaba plantillas para lucir más alto también.

Según detallan desde el periódico Chosun Ilbo, la estatura es sinónimo de "poder" para los asiáticos. Especialmente a la hora de trasmitir una imagen a nivel internacional. Según los autores del artículo, mientras más alto, más autoridad y respeto trasmite.

El tema de la altura de Kim hace un par de meses también fue motivo de burla para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien tildó, indirectamente, al mandatario norcoreano de “chico y gordo”. “¿Por qué Kim Jong-Un me insultó llamándome “viejo”, cuando nunca lo llamaría “chico y gordo”? Oh bueno, me esfuerzo mucho por ser su amigo ¡Y tal vez algún día que suceda!”, escribió Trump, quien mide 1,90 metros.

Why would Kim Jong-un insult me by calling me "old," when I would NEVER call him "short and fat?" Oh well, I try so hard to be his friend – and maybe someday that will happen!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2017