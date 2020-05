Senador Quinteros ahora pide perdón: "Mi intención nunca fue transgredir una norma"

Tras recibir críticas y el anuncio de Fiscalía para iniciar una investigación en su contra, el senador Rabindranath Quinteros publicó una declaración. Pidió perdón y explicó sus razones para viajar de Santiago a Puerto Montt. Esto, pese a ser un caso sospechoso de Covid-19.

En el texto, el parlamentario del Partido Socialista se defendió. Afirmó que “jamás he vulnerado una indicación médica; por el contrario, he acatado a cabalidad sus indicaciones”. Además detalló cuáles fueron sus actividades en los últimos días. Antes de dar positivo de coronavirus.

¿Podría haber contagiado al Presidente?

"Desde el inicio de la pandemia en marzo he asistido de manera regular todas las semanas al Congreso Nacional", relató el senador. "Para cumplir con mis tareas legislativas y funciones propias en mi calidad de vicepresidente", continúa. El senador señaló que es en ese contexto por el que "semanalmente me traslado desde la ciudad de Puerto Montt, donde vivo, hasta Santiago y Valparaíso".

El 7 de mayo participó en una reunión de la comisión de Salud del Senado con el Presidente Sebastián Piñera en La Moneda. Ahí le controlaron la temperatura y, dijo, no presentó síntomas. “El 13 de mayo, por iniciativa de un senador, se propuso que los miembros de la comisión de Salud nos realizáramos el examen", señaló Quinteros. "A lo que, por supuesto, accedí de inmediato, con fines preventivos", añadió. Tras aquello, señala, agendó una hora en el laboratorio de la Clínica UC San Carlos de Apoquindo ese mismo día a las 19:30 horas.

"Consulté si podía viajar"

Agregó que ese día "informé mi domicilio particular en Puerto Montt y consulté si podía viajar". "Se me informó que no había problemas y que los resultados del examen estarían listos el viernes 15", agregó. Según señala, se le dijo que podía consultar los resultados por internet.

"Mantuve entonces mi viaje de retorno, al no tener sospecha de portar la enfermedad", sigue la declaración. "Más aún porque el 12 de mayo se dieron a conocer las nuevas disposiciones sanitarias", dijo. Entre ellas, el que las personas mayores de 75 años, como él, deben guardar cuarentena en sus domicilios.

Confirman seguimiento a 15 pasajeros tras vuelo del senador Quinteros: Gracias senador Mientras crece la polémica de si el parlamentario debió haber viajado pese a hacerse un PCR.

"Entiendo las críticas"

Sobre el resultado positivo, el senador aseguró que, apenas se enteró en Puerto Montt, “sostuve una entrevista con dos doctores y me dirigí a mi casa donde guardo cuarentena. Además, informé a los senadores de esta situación, y se notificó a la línea aérea y a todas las personas que tuvieron contacto estrecho conmigo".

Finalmente, se refirió a la investigación anunciada por Fiscalía, aclarando que tiene toda la disposición a colaborar. “La transparencia debe primar siempre; en mi carácter de autoridad he dado y daré siempre la cara”, afirmó.

"Agradezco las muestras de preocupación por mi estado de salud y, al mismo tiempo, entiendo las críticas y lamento los problemas que pueda haber generado mi actuar, pero aclaro que nunca, nunca mi intención fue transgredir una norma, menos en la condición de pandemia que afecta hoy a Chile", concluyó Quinteros.