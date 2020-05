José Antonio Kast se fue con todo contra Boric, Yeomans y Winter: "Oportunismo miserable"

José Antonio Kast disparó contra varios parlamentarios tras el estallido de los vecinos de El Bosque por el hambre que existe en medio de la pandemia del coronavirus.

Los que fueron criticados por el ex candidato a la presidencia de la extrema derecha fueron Gabriel Boric, Gael Yeomans y Gonzalo Winter.

Después de que Boric tuiteara "Gobierno de Chile: No se puede reprimir el hambre", la respuesta de Kast fue escueta pero contundente: "Pequeño y oportunista".

Pequeño y oportunista https://t.co/zPZ4GxA7P5 — José Antonio Kast 🇨🇱 (@joseantoniokast) May 18, 2020

Después fue el turno de Winter, quien tuiteó que "[email protected] de El Bosque protestan por hambre. No es posible cuarentena efectiva sin una protección real del Estado, los recursos son insuficientes, no garantizan subsistencia y condiciones de habitabilidad de muchas personas son precarias. La respuesta no puede ser la represión".

Pequeño y oportunista. Del tamaño del 1% que representa https://t.co/j3SKjuSmOo — José Antonio Kast 🇨🇱 (@joseantoniokast) May 18, 2020

En este caso, Kast le respondió: "Pequeño y oportunista. Del tamaño del 1% que representa".

Con la que se explayó un poco más fue con Yeomans, quien escribió que "Se pusieron orgullosos por no dar más de 65 mil pesos. Dijeron que la gente no podía depender del Estado en medio de la pandemia. Los alcaldes y expertos les han dicho de todas las formas posibles: con esto no da. El Bosque puede ser solo el inicio si es que no toman medidas ya".

Acá el ex candidato de la extrema derecha sentenció: "Oportunismo miserable. Votaron en contra del bono y hoy buscan agitar la calle para lucrar políticamente".