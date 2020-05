Manuel José Ossandón se suma a los positivos en el Congreso: le confirman coronavirus

El senador Manual José Ossandón se suma a los contagiados de coronavirus en el Congreso, al confirmarse hoy su positivo.

"Di positivo a PCR que me tomé el viernes de manera preventiva por el contagio del senador Quinteros. Continuaré la cuarentena que inicié en mi casa desde ese día. Estoy bien, no tengo síntomas y seguiré trabajando por los chilenos tomando las medidas y recomendaciones de salud", publicó en sus redes sociales el parlamentario.

Ossandón explicó que luego de hacerse el examen "me guardé en mi casa para hacer la cuarentena preventiva (…) me siento bien, no tengo ningún síntoma".

Se suma de esta forma a los parlamentarios Rabrindanath Quinteros y Jorge Pizarro.