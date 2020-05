Denuncian operativo para censurar los mensajes proyectados en el edificio "Telefónica"

View this post on Instagram

Humanidad. Más allá de cualquier color político, ideología o pensamiento que nos terminan dividiendo, en medio de esta pandemia, el llamado es a conectarnos y unirnos desde lo más profundo de nuestra propia Humanidad, para estar [email protected] y salir adelante de las adversidades que se presentan. Aclaramos además que no nos identificamos con ningún partido político ni cerca, somos personas independientes que buscamos levantar reflexiones respecto a lo que ocurre en el país y en el mundo. Que las tome el que quiera, de derecha, izquierda, apolíticos, los que no creen en nada, los que creen en todo, el que las sienta, que se sienta libre y las tome. Libertad de expresión ante todo si es que en lo que vivimos se llama Democracia. ⬆️ Dejamos un link en la bio para colaborar con donaciones de alimentos a través de @subelaradio #chile #humanidad #solidaridad #justiciaparachile #dignidadparachile #democracia #libertaddeexpresion