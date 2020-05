Aparece una extraña especie de abeja que se creía extinta hace 4 años

Se pensaba extinta hace cuatros años, pero fue vuelta a divisar la extraña especie de abeja calaminta azul, que se dejó ver en medio de la cuarentena.

Este extraño tipo de abeja se había descubierto en 2011 y en 2016 se pensaba desaparecida. En un comunicado del Museo de Historia Natural de Florida aseguró que el investigador Chase Kimmel avistó a este insecto cuya principal característica es su llamativo color metálico.

"Estaba abierto a la posibilidad de que no encontráramos a la abeja en absoluto, así que el primer momento en que lo vimos en el campo fue realmente emocionante”, aseguró Kimmel.

La abeja apareció cuando el investigador estaba cerca de la flor calaminta ashei, de la cual el insecto se alimenta.

Esta flor también está en peligro y por ende se tema sobre el futuro del llamativo tipo de abeja.

Kimmel y su asesor, Jaret Daniels, director del Centro McGuire para Lepidópteros y Biodiversidad del museo, trabajan en un proyecto de investigación hace ya dos años, co n la misión de determinar el estado y distribución de la población de abejas de calaminta azul. Otro foco es conocer sobre sus hábitos de anidación y alimentación.

En este sentido, el redescubrimiento del insecto es un paso fundamental para conservar una especie poco estudiada y en peligro.

The blue calamintha bee was described as a species in 2011. Scientists think it only lives in Lake Wales Ridge, a disappearing ecosystem. Research by @jcdanielslab in partnership with @MyFWC will help conservation efforts of this imperiled #bee. pic.twitter.com/sTcjJlvUID

— Florida Museum (@FloridaMuseum) May 7, 2020