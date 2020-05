Danna Paola estrena el video oficial de "Contigo"

La estrella internacional Danna Paola dio a conocer el pasado 1 de mayo su más reciente canción “Contigo” y con ello la campaña #ContigoChallenge, con la cual logró llegar a lugares vulnerables en México que requerían de una sanitización. Al reto se sumaron varios actores, cantantes, influencers y amigos que difundieron el mensaje de solidaridad e invitaron a la gente a quedarse en sus casas.

En esta ocasión, el video oficial de “Contigo” ve la luz acompañado de grandes estrellas que forman parte del mismo, donde se encuentran Sebastián Yatra, Ester Expósito, Hrvy, New Hope Club, Bárbara de Regil, Lola Índigo, Camila Fernández, Lasso, Public, Isabela Merced, Greeicy, Lali, Luisito Comunica, Sergio Momo, Georgina Amorós, Luciano Pereyra, Cali y el Dandee, Pepe y Teo, Andrés (Dvicio), Calle y Poché, Alejandro Speitzer, Diego Cárdenas, Jorge Anzaldo, Luísa Sonza, Mariah, Denise Rosenthal, Brianda Deyanara y Paula Fernándes.

Tú también puede participar en la campaña, sube una foto usando el #ContigoChallenge donde se vea que estás apoyando desde casa. La música siempre acompaña, une esfuerzos, desde cada rincón del mundo se puede compartir el amor y apoyo a los que nos necesitan: estoy contigo.

Danna Paola nació el 23 de junio de 1995 en la Ciudad de México, y a sus tan sólo 24 años se ha posicionado como una de las cantantes y actrices más destacadas de los últimos tiempos.

En la música, Danna Paola lanzó su primer álbum debut, “Mi globo azul”, a los seis años y a partir de ahí no se ha detenido cosechando éxitos. Su carrera en la actuación comenzó como protagonista en las telenovelas “Amy La Niña de la Mochila Azul” y “Atrévete a Soñar”, que la consolidaron como un referente en el público juvenil. Su versatilidad la hizo participar en doblajes de cintas de nivel mundial como “Toy Story”, “Rapunzel” y “Home2 y en cine nacional mexicano con los filmes “Arráncame la Vida” y “Lo Más Sencillo es Complicarlo Todo”. En el teatro, Danna Paola estuvo en el escenario con obras como “Anita la Huerfanita”, “Wicked” y “Hoy No Me Puedo Levantar”.

Danna fue calificada por Broadway como un “orgullo latino” por su increíble rango y capacidad vocal que ha sorprendido al público en Estados Unidos y Latinoamérica.

Con más de 20 años de carrera, es reconocida internacionalmente por su participación en “Élite”, la reciente serie de Netflix, la cual debutó como la número 1 y se transmite en 190 países y que hasta el momento se ha convertido en una de las más vistas de la historia de la plataforma.

Puedes ver el video aquí: