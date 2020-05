Estalla incendio en planta nuclear en Holanda

Estalló un incendio el jueves en una planta nuclear desactivada en el centro de Holanda, pero un vocero de los servicios de emergencia dijo que se controlaron rápidamente las llamas y que no había peligro de radiactividad.

"No hay radiactividad aquí", dijo el vocero Iwan Jacobs de la región de Gelderland del Sur a The Associated Press vía telefónica.

La Autoridad para la Seguridad Nuclear y Protección de la Radiación dijo en su página de internet que el incendio estalló en el techo del edificio de ventilación de la planta en desuso. "La seguridad nuclear no está en riesgo", aseguró.

La usina en Dodewaard, una localidad 100 kilómetros al sureste de Amsterdam, fue desactivada en 1997 y partes del complejo fueron desmanteladas. Se retiró el material nuclear después de la desactivación y el lugar está sellado desde 2005, de acuerdo con documentos del gobierno.

Se desconocía de inmediato la causa del incendio. Jacobs dijo que había tanques de gas en el techo y advirtió a la gente que no se acercara.