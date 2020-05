Alcalde Jadue: "Uno puede salir todas las veces que quiera en televisión, pero cuando habla sobre cosas de su comuna"

La pandemia ha golpeado a todo el mundo, a Chile y a casi todas las comunas. Conversamos con Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, sobre contingencia. El edil se refirió al tema de las luminarias, a raíz de un reportaje que mencionaba a su comuna. También se refirió al medicamento "Interferón" y su efecto contra el coronavirus y a las apariciones de los políticos en medios de comunicación, en medio de esta situación de emergencia.

Sobre el tema de las luminarias, el edil señaló estar molesto por un reportaje televisivo. Comentó que se les invitó a participar, pero que no les pareció prudente, porque "solo se consideraban a las comunas acusadas y a nosotros". En su defensa, Jadue explicó que "el tema de las luminarias era una necesidad histórica de la comuna, que no podíamos hacerlo nosotros, porque no teníamos la plata para hacerlo". "Por lo tanto decidimos optar por el modelo de negocio que habían ocupado muchas municipalidades", destacó.

Luminarias: "Todo el proceso fue transparente"

"La licitación fue absolutamente transparente. Fue incluso revisada por Contraloría", relató Jadue. "No detectó absolutamente ningún error. Y adjudicamos la mejor oferta. Es decir, no teníamos una alternativa más barata que el mercado nos hubiese ofrecido". "Es lo que la ley estipula que los municipios deben hacer", aclara.

El edil explicó a Publimetro que el contrato era por la instalación de todas las luminarias nuevas, y con mantención a 10 años. ¿Por qué se hace a 10 años? "Porque según los cálculos que nosotros hacíamos el ahorro, con el cuál pagamos esta inversión, se demora 10 años en retornar para el costo final", detalló.

Daniel Jadue destaca que desde su comuna han estado siempre contra la corrupción."Ya nos han investigado en reiteradas oportunidades nunca han encontrado nada. Y es de publico conocimiento que Recoleta ha librado batallas contra la corrupción, de tamaños que nunca había visto Chile. Recuerdo el caso de la empresa Cerecita que la sacamos por corrupción de aquí".

"El mejor epidemiólogo"

Al ser consultado sobre sus apariciones en prensa, y si suele sentirse incómodo, el alcalde manifestó "yo lo he sentido en numerosas oportunidades". "De hecho, por eso he tenido efectivamente que enfrentar a periodistas que con mucha falta de ética me han maltratado en cámara como por ejemplo diciéndome 'usted se cree el mejor epidemiólogo de Chile'. Yo no me imagino a nadie en televisión diciendo 'usted se cree el mejor periodista de Chile' o usted se cree el mejor economista, por hacer una nota de economía", acusó el alcalde de Recoleta.

"Además, no había que ser epidemiólogo para ver lo que estaba pasando en Chile. Había que saber un poco de matemáticas no más. Y saber proyectar las cifras. Y al parecer, todo indica que el que más cerca, de todo lo que iba a pasar, estaba parece que era Jadue. ¿No?", dijo.

La polémica del medicamento "Interferón"

Durante la conversación con Publimetro, el edil señaló como ejemplo de sus últimas apariciones en prensa "lo que pasó con el Interferón". "Hoy día viene una nota en 'El Mercurio' en que se señala que el Interferón si serviría contra el coronavirus. Yo lo salí a proponer hace más de dos meses", enfatizó.

"Y cuando lo salí a proponer, hasta el Presidente se dio el lujo de decir en televisión que no servía para nada y que yo parecía el agente de un medicamento cubano", dice. "¿Y si lo hubiésemos traído en esa época? ¿A cuántos podríamos haber salvado?". Pese a aquello, el alcalde criticó la constante aparición de políticos en televisión. Según él, "si la noticia no se relaciona con la gestión de uno, o con cosas que ocurran en la comuna, no corresponde".

Apariciones de políticos en televisión

Daniel Jadue recuerda un hecho puntual: "yo fui el único alcalde que salió a defender al Contralor cuando hizo el comunicado sobre la participación en televisión de los alcaldes". "Uno puede salir todas las veces que quiera en televisión. Pero cuando habla de la gestión que hace y de los temas relacionados con su comuna", reiteró. "Pero andar de penalista en los medios, de manera permanente, no hablando de tu gestion, eso contraviene el derecho administrativo". "Si un alcalde quiere aparecer de penalista, que esas horas las pague el canal. Porque no está trabajando para la municipalidad. Ni para la gente que lo eligió", acusó.

¿Y los diputados?

"Los diputados tienen una condición distinta, ellos no tienen responsabilidad administrativa, ni tienen horarios", agregó. "Sobre todo cuando se demoran 10 años ara discutir el proyecto para bajarse la dieta y que pasan todos los días en televisión. Uno podría decir, ¿mejor por qué no hacen la pega?", finalizó el alcalde.