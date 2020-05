Julio César Rodríguez se emociona con potente mensaje de pobladora en una olla común

Un despacho del programa “Contigo en la mañana” de Chilevisión que empezó con bromas durante la mañana de este viernes 22 de mayo terminó cargado de emoción y con el conductor Julio César Rodríguez al borde las lágrimas.

Todo se dio cuando el notero Juan Pablo Queraltó efectuaba una nota en vivo y en directo desde un lugar de la Población Cóndores de Chile, de la comuna de El Bosque, donde desde hace una semana un grupo de voluntarios se organizó para hace una olla común que va en ayuda de sus vecinos más necesitados.

“Tú eres la voz del pueblo, Julito, cuando les discutes al intendente y a los alcaldes… El mensaje es para el Gobierno y los políticos con su doble discurso: deben tomar consciencia que la dignidad es el pueblo. Basta de dobles discursos. Necesitamos apoyo para las ollas comunes, no que las repriman. Nosotros estamos ayudando, pese a que nos estamos arriesgando… No nos manden el menú de (Joaquín) Lavín, nadie come con esa plata”, le dijo a “JC” Rodríguez María Banderas.

Ella es una de las personas que trabaja sin pago cocinando para otros en esa comuna del sur de Santiago, donde esta semana hubo graves incidentes protagonizados por personas que decían que debido a la crisis económica que origina la pandemia de coronavirus ya no cuentan con recursos para alimentarse.}

Y la pobladora siguió con su potente discurso.

“Hay mucha gente que necesita ayuda, pero somos invisibles para los políticos, quienes nos buscan cuando necesitan los votos… Pero acá los necesitamos y queremos ver ahora, metiéndose la mano al bolsillo. Nuestra banderas acá son la chilena y la del pueblo mapuche, no hay banderas políticas acá”, concluyó María Banderas en un emotivo instante del espacio de Chilevisión.