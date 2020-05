Dramático giro en caso de niño secuestrado y asesinado: policía detuvo a su madre

El jueves Patricia Ripley, de 40 años, llamó a la policía desesperada porque su hijo de 9 años, con trastorno del espectro autista, había sido secuestrado.

Rápidamente las alertas en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos, se encendieron y se iniciaron las búsquedas.

#BREAKING — The mother of a 9 year old who was the subject of an Amber Alert has been arrested and charged with murder in connection to her son’s death. Police booked 45 year old Patricia Ripley into jail hours after Alejandro Ripley’s body was discovered floating in a canal. pic.twitter.com/tQG7eusd0J

— Parker Branton (@ParkerBranton) May 23, 2020