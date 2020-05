Profesor acusado de abuso sexual ante el juez: "Estoy dispuesto a que me castren"

Mark Lua, de 32 años, fue detenido el 2019 por cometer abusos sexuales a varias de sus alumnas.

En la audiencia ante el juez Thomas Dannheisser, el maestro se dirigió al tribunal e hizo una inusual solicitud: “Estoy dispuesto a someterme a la castración para que me pueda quedar en casa y criar a mi hija”.

Lua justificó su petición calificándola como un castigo “es necesario (…) un acto de solidaridad para mostrar cuánto lo siento por todo”.

Circuit Court Judge Thomas Dannheisser did not respond to the request; He sentenced Mark Lua, 32, to 12 years in state prison, followed by 15 years of probation. https://t.co/vRXBKtaQMb

— PNJ (@pnj) May 20, 2020