Estudio revela que ratones empiezan a comerse entre ellos ante menor cantidad de basura por las cuarentenas

Las cuarentenas han tenido un impacto en la fauna que rodea a las ciudades. Es conocido los avistamientos de más animales en los centros urbanos ante el encierro de la gente.

Pero este no es el único efecto. Según reporta el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos alertó que las ratas están más violentas incluso se están comiendo entre ellas.

Y la razón es muy sencilla. El cierre masivo de restaurantes ha disminuido al mínimo la producción de basura y desechos, la principal fuente de alimentos para estos roedores.

"Algunas jurisdicciones informaron un aumento en la actividad de roedores a medida que las ratas buscan nuevas fuentes de alimentos. La salud ambiental y los programas de control de roedores pueden ver un aumento en las solicitudes de servicio relacionadas con roedores e informes de comportamiento inusual o agresivo de roedores", comunicó la CDC.

Man I wish I lived in a big city

When times get tough

Your neighbors come out to help

New Orleans rats cleaning the streets pic.twitter.com/8oUF7zMMck

— Jim Hanson (@JimHansonDC) March 29, 2020