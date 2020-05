El coronavirus llegó al Gobierno: Alfredo Moreno es el primer ministro en contagiarse de covid-19

La pandemia del coronavirus llegó al Palacio de la Moneda. Este lunes, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno confirmó que dio positivo por coronavirus.

El secretario de Estado se convirtió en el primer caso contagiado en el gabinete de Sebastián Piñera tras anunciarlo en su cuenta oficial de Twitter.

"He sido notificado que el examen de COVID-19 que me realicé hace unos días dio positivo, afortunadamente no he tenido síntomas hasta ahora. Tal como indica la autoridad sanitaria continuaré con la cuarentena que comencé cuando me realicé el examen", publicó Moreno.

Queda esperar qué medidas se tomarán en el Palacio de Gobierno tras el primer caso confirmado en el gabinete. Este lunes, el mismo Gobierno confirmó que las cifras totales de covid-19 llegan a 73.997 contagios.