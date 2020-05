Fueron a una fiesta clandestina y luego la mató: hombre apuñaló a mujer que había conocido por Tinder solo unas horas antes

Si no estás en cuarentena, cuidado con las aplicaciones para conocer nuevas personas. Medios de Estados Unidos dieron a conocer un a terrible historia ocurrida en la ciudad de Layton, estado de Utah. Un hombre de 24 años confesó haber matado a una mujer: la conoció por Tinder solo unas horas antes.

El sujeto fue identificado como Ethan Hunsaker. Fue él mismo quien indicó a la policía que el pasado viernes había contactado a la mujer. Ella era un año mayor que él. Se conocieron a través de la mencionada aplicación de citas. Según señalaron desde la cadena ABC, ambos se habrían citado en un bar clandestino de la ciudad (los oficiales están cerrados debido a las restricciones por la pandemia).

Alcohol, agresión y puñaladas

Horas después, ambos se dirigieron hasta la casa del sujeto. Allí continuaron consumiendo bebidas alcohólicas y realizando una especie de “fiesta improvisada”. Fue en ese lugar donde, según el relato del propio asesino, ambos habrían tenido una discusión que pasó a agresiones físicas. Todo ocurrió en solo minutos. La identidad de la víctima no ha sido revelada.

Pero, de acuerdo al informe, la mujer tenía numerosas puñaladas en la zona del torso y marcas que indicaban que había sido estrangulada por el sujeto. Rato después de consumado el acto, el propio Ethan Hunsaker denunció el hecho a la policía. Junto a personal de emergencia, llegaron al lugar. Pero ya no había nada que hacer.

Hunsaker quedó detenido bajo los cargos de asesinato en primer grado y sin derecho a fianza. La primera audiencia se llevará a cabo durante la próxima semana. Según lo publicado en medios locales, la tesis que plantea la policía es que ella se habría negado a tener relaciones sexuales con el tipo. Eso habría generado en él un enojo desmedido.

Utah man arrested on suspicion of murder after police say he told authorities he killed a 25-year-old woman he met on a dating app. https://t.co/fmn5xTUcP3 — ABC News (@ABC) May 25, 2020

UPDATE: Victim in Layton murder identified; suspect says he met her on Tinder hours earlier https://t.co/add1qQgwsA — FOX 13 News Utah (@fox13) May 25, 2020