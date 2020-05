Doctora del Hospital de El Carmen en Maipú enfrenta drama de la última cama: "Estoy eligiendo al más indicado"

Hoy en la mañana, en las redes sociales empezó a hablarse de la situación de colapso que vive el Hospital de El Carmen de Maipú. Horas más tarde en una entrevista a Canal 13, la doctora intensivista de recinto, Claudia Vega , confirmó lo peor: "Estamos sin disponibilidad de camas críticas, no tenemos más ventiladores. Estamos al límite".

En el portal de la estación televisiva, la jefa intensivista del hospital, reconoce que están enfrentando el dilema de la última cama. “Estoy en este momento. Estoy eligiendo qué cama se me va a desocupar y elegir a la persona precisa, que sea más indicada. Que dios me ilumine en esto, y en base a la literatura que hemos visto porque hay sugerencias a nivel internacional”, dijo la doctora y vocera de la Sociedad Chilena de Médicos Intensivistas (Sochimi).

Vega agregó que “uno es humano ante todo. Son tiempos súper difícil, yo hoy aparte de estar en mis tres UCI, he salido a pabellones, he ido a la urgencia a ofrecer ayuda y uno en esta situación tiene que seleccionar ciertas cosas. Es muy fuerte, no se lo doy a nadie. Estamos llegando a los momentos en que hay que tomar decisiones fuertes".