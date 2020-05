Coronavirus: Minsal estima en seis semanas duración de ola de contagios en Santiago

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, estimó en seis semanas la duración de la ola de contagios por coronavirus que azota actualmente a la Región Metropolitana. Según el secretario de Estado, esto no implica que la cuarentena total se prolongue durante todo este período.

"En el mundo y en los brotes que hemos tenido en Chile, la duración total, vale decir desde la parte alta de la curva, es de alrededor de seis semanas, lo que no significa que durante esas seis semanas haya que estar en cuarentena. Efectivamente, si somos capaces de aislar los casos como he mencionado, usar las residencias sanitarias, no tiene porqué durar todo ese período", afirmó Mañalich tras el balance epidemiológico diario del Minsal.

"Yo anticipo que la cuarentena en la Región Metropolitana va a ser evidentemente más breve que eso", agregó el titular de Salud, aunque insistió en que cualquier decisión sobre el confinamiento se tomará este miércoles con el Presidente de la República, Sebastián Piñera.

Marcela Sabat se transforma en el primer caso de coronavirus en la Cámara de Diputados La diputada se transformó en otra víctima del senador Manuel José Ossandón.

"Tenemos que decidir junto al Presidente este día miércoles si la cuarentena que afecta a la provincia de Santiago y a algunas otras comunas de la Región Metropolitana se mantiene en todas ellas, se mantiene en algunas, se agregan otras. Y eso, como digo, hay que usarlo o decidirlo con los datos más recientes, información que vamos a tener recién el día martes en la mañana", argumentó el ministro.