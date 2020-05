Piscina impresentable: las imágenes que generaron la ira de la mayoría en EEUU

Estados Unidos es el país más afectado por el coronavirus en el mundo, pero parece que hay gente que aún no sabe eso.

Una gran polémica se desató hoy en las redes sociales ante le viralización de fotos y videos de decentas de gente bañándose apiñada en una pequeña piscina en Missouri.

En este estado, varios locales ya empezaron a abrir, entre ellos un restaurante de carnes, sin embargo, muchos de los asistentes pasaron a la piscina que tiene sin respetar ninguna medida de protección.

Las imágenes han generado la ira de muchos a través de las redes sociales.

No covid concerns at the lake of the ozarks😳 #loto pic.twitter.com/Yrb4UNM64u

— Scott Pasmore (@scottpasmoretv) May 24, 2020