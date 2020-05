Senador Quinteros y su negativo de covid-19: "Hoy la gente tiene la seguridad que nunca estuve contagiado"

Tras confirmarse que el vicepresidente de la Cámara del Senado, Rabindranath Quinteros, arrojó negativo en la contramuestra del examen de coronavirus, convirtiéndose en un caso falso-positivo, el parlamentario aseguró estar "muy tranquilo".

"Estoy muy tranquilo porque hoy la gente tiene la seguridad que nunca estuve contagiado", afirmó el senador quien aseguró que "no voy a culpar a nadie, ni voy a iniciar ninguna causa judicial. Aquí hubo un error, muy lamentable que me afecto a mí, pero espero que esto no se repita en nuevos casos".

"Queda claro que no debí haberme tomado el test sin tener síntomas y sin haber estado en contacto con nadie que tuviera el virus. Queda claro también que hubo un error en el primer examen. Lamento que el laboratorio todavía no me ha notificado de este error como lo establece la ley de derechos del paciente", agregó.

En esa línea, el parlamentario agregó que "aquí hubo tres errores. Primero nunca debí tomarme el test, segundo el del laboratorio y tercero jamás debí tomar el avión, pero lo hice confiando en mi buen estado de salud".

Por último, señaló que "es importante que en la crisis que estamos viviendo todas las instituciones le hagan seguimiento a los pacientes, porque sabemos de muchos casos no tienen seguimiento y muchos tienen enfermedades base y es una gran angustia que está provocando a la gente que espera una respuesta".