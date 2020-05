Teclados, ukeleles y cuerdas son los favoritos: ventas de instrumentos musicales se dispararon con la cuarentena

Tiempos como los que estamos viviendo producto del coronavirus han sacado a relucir diversas formas de entretenerse en casa. Muchas expresiones artísticas como las manualidades, la pintura y la música se han hecho presente.

Dentro de estas distracciones, aprender a tocar un nuevo instrumento musical o escuchar buena música para relajarse en el día a día, son algunas de las alternativas que están prefiriendo los usuarios online. Así lo muestran datos publicados por la plataforma de venta online Mercado Libre.

Los favoritos de los chilenos

La categoría de instrumentos musicales y accesorios del área aumentó en más de un 130% sus ventas en abril. Esto, si lo comparamos con el mismo mes del año anterior. Dentro de los instrumentos más comprados se encuentran los teclados, los órganos musicales, el ukelele y las cuerdas para la guitarra.

La categoría de vinilos también ha crecido de manera considerable durante estos días de aislamiento social. Esta categoría tuvo un crecimiento cercano al 200% si se comparamos con el año anterior. Los cinco vinilos más comprados han sido: "Pink Floyd, The Dark Side Of The Moon", "Queen, Rock You From Rio", "Los Prisioneros, La Voz De Los '80", "Queen, Greatest Hits 2" y "Queen Greatest Hits 1 & 2″.

Ignacio Hevia, Gerente Comercial de Mercado Libre comentó que “este aumento significativo de las compras de instrumentos musicales y los vinilos vintage en la plataforma, hace referencia a que la gente está buscando distintas opciones para entretenerse en casa". "¿Qué mejor que hacerlo con buena música?", agregó.