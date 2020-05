Tiembla el Gabinete: ministro Jobet también está contagiado por covid-19

Fue un lunes negro para el Gabinete del Presidente Sebastián Piñera, luego que se confirmará el segundo ministro en estar contagiado por coronavirus. Esta noche el Ministerio de Energía informó que el titular de dicha cartera, Juan Carlos Jobet, dio positivo a la prueba de PCR por covid-19. Más temprano se había confirmado que el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, había dado positivo.

"El Secretario de Estado había iniciado una cuarentena preventiva el sábado 23 de mayo recién pasado, al experimentar síntomas leves, que podían estar asociados a la enfermedad", aseguró el Ministerio de Energía en un comunicado, refiriéndose al ministro Jobet.

En todo caso, aclararon que "el ministro Jobet no ha tenido contacto directo con el Presidente Sebastián Piñera ni con otros miembros del gabinete en los últimos días".

Temprano, el mismo ministro Alfredo Moreno había dado la noticia de su contagio a través de Twitter.

"He sido notificado que el examen de covid-19 que me realicé hace unos días dio positivo, afortunadamente no he tenido síntomas hasta ahora. Tal como indica la autoridad sanitaria continuaré con la cuarentena que comencé cuando me realicé el examen", publicó Moreno.