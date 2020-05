Dura advertencia de viróloga de Wuhan: “El coronavirus es sólo la punta del iceberg”

Una cruda declaración efectuó la subdirectora del Instituto de Virología de Wuhan, Shi Zhengli, al canal de televisión estatal chino CGTN al señalar que “el covid-19 es sólo la punta del iceberg”.

La especialista se ha dedicado a estudiar desde 2004 el coronavirus en los murciélagos, y efectuó un fuerte llamado a los países para que trabajen de manera coordinada en la búsqueda de una solución a la pandemia, sin politizar el tema. Agregó que el virus no salió del laboratorio en el que ella trabaja, como ha sido afirmado desde Estados Unidos por el presidente Donald Trump.

Bautizada como la “mujer murciélago” debido a su campo de investigación, Shi Zhengli contó que son doce los virus que están siendo analizados en la actualidad para conocer qué impacto tienen sobre el ser humano.

La afamada viróloga dijo que “si queremos evitar que los seres humanos se vean afectados por el siguiente brote de enfermedades contagiosas, debemos adelantarnos para aprender sobre estos desconocidos virus albergados en animales salvajes en la naturaleza y dar alertas tempranas”.

Añadió que “si los virus no son estudiados, posiblemente habrá otro brote… Los virus desconocidos que hemos descubierto, como el del coronavirus, son sólo la punta del iceberg”.

"Fue la incompetencia de China y nada más lo que causó esta masiva matanza mundial": Trump lanzó misil Beijing insiste en que el manejo de la pandemia ha sido transparente y que notificó a tiempo a la OMS sobre la enfermedad.

Antes, hace casi cuatro meses, la científica dijo que podría jurar por su propia vida que el covid-19 no fue creado en el Instituto de Virología de Wuhan del que ella forma parte, versión avalada por la Organización Mundial de la Salud, OMS, que indicó que el virus no fue creado en un laboratorio, sino que proviene de los animales. La viróloga añadió que las características genéticas de este virus no coinciden con las de los otros con los que ha trabajado.

Shi Zehngli trató de advertir en enero de 2019 al gobierno chino que venía un fuerte brote de infección, pero la silenciaron.

“Los coronavirus transmitidos por murciélagos causarán más brotes. Debemos encontrarlos antes de que nos encuentren a nosotros”, declaró hace un par de meses a la revista Scientific American.