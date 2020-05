JK Rowling publica nueva historia gratis en internet

La escritora británica JK Rowling publicó este martes 26 de mayo los primeros capítulos de una nueva historia, titulada “The Ickabog”, disponible gratis en internet para ayudar a niños y familias encerrados en casa por la pandemia del coronavirus.

La autora del universo de “Harry Potter” dijo que escribió este cuento de hadas hace más de una década para contárselo a sus hijos a la hora del dormir. El relato, para niños de entre 7 y 9 años, transcurre en una tierra imaginaria y aborda “la verdad y el abuso de poder”. Y no guarda relación con ningún otro libro de JK Rowling.

Ella contó que tenía el borrador guardado en su el entretecho de su casa mientras se enfocaba en escribir libros para adultos. Dijo que sus hijos, ahora adolescentes, se mostraron “conmovedoramente entusiasmados” cuando les contó su idea de rescatarlo y publicarlo sin costo.

“Durante las últimas semanas he estado inmersa en un mundo novelesco al que pensé que nunca volvería. Mientras trabajaba para terminar el libro, comencé a leerle nuevamente capítulos cada noche a la familia”, señaló la afamada escritora.

“Los primeros dos lectores de "The Ickabog" me dijeron lo que recordaban de cuando eran pequeños, y exigieron la restitución de fragmentos que les gustaban particularmente”, agregó.

Los primeros dos capítulos fueron publicados este martes y a estos seguirán entregas diarias hasta el 10 de julio.

El libro será impreso a fines de este año y JK Rowling precisó que las ganancias irán a proyectos que ayudan a aquellos particularmente afectados por la pandemia de covid-19.

The first two chapters of The Ickabog are available for free here:https://t.co/afFEfRQQ5C

— J.K. Rowling (@jk_rowling) May 26, 2020