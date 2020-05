Julio César Rodríguez y su mensaje desde la cuarentena por coronavirus: “Volveré con más fuerza”

Para todo dio ayer la ausencia del conductor Julio César Rodríguez de sus espacios habituales en vivo y en directo en Chilevisión, el matinal “Contigo en la Mañana”, y en Radio Bío Bío, el programa de la tarde “Podría ser peor”.

Al final se supo este lunes 25 de mayo que el periodista dio positivo de covid-19 en el segundo examen de PCR al que se sometió, tras el contagio sufrido por su compañera televisiva, Monserrat Álvarez.

“JC” Rodríguez –quien estaba haciendo cuarentena preventiva en su hogar y estuvo por última vez en las instalaciones de Chilevisión el lunes 18 de mayo- envió un mensaje por medio de un video (ver aquí) a sus seguidores, en el que indicó que durante el fin de semana presentó una gripe que le llamó la atención.

“Hago este video para agradecer el cariño. El fin de semana lo pasé mal porque tuve muchos síntomas de gripe… Quiero mandarle un abrazo a toda la gente que es muy cariñosa y, de seguro, que hay algunos que está felices de que no esté en el matinal, pero volveré con más fuerza y con mi carné de alta”, señaló el comunicador.

En su cuenta de Instagram el conductor también se expresó, diciendo lo siguiente: “Gracias por tanto cariño!!! Finalmente me avisaron que era positivo!!! Así que estaré aislado en casa un tiempo!!! A no aflojar en sus puntos de vista y luchar por sus derechos! Desde acá atento a @contigochv y @biobiochile . Gracias y más gracias! Acá con la Blanqui que no me la puedo sacar de encima ni en cuarentena!”.