Es que es para no creerlo: nueva estafa con las cajas de alimentos del gobierno

Hoy se recibió una denuncia de una nueva estafa, pero en verdad es inhumano. Ahora la modalidad es llamar y pedir dinero para la supuesta entrega de la caja de alimentos del gobierno para la pandemia del coronavirus.

Al azar los estafadores llaman por teléfono diciendo que deben pagar $3.600 por la caja de emergencia, los hacen depositar y obviamente, no hay nada de entrega.

Lo que no sabían estos delincuentes es que podían dar con alguna autoridad. Y esto fue lo que ocurrió hoy. Llamaron a Bernardita Paul, concejala de Puente Alto y encargada nacional de Reconstrucción y Reducción de Riesgo de Desastre.

Este es uno de los mensajes enviados para realizar la estafa:

Bernardita Paul entregó todos los antecedentes al ministro del Interior Gonzalo Blumel.

"Por las cajas de mercadería no se paga y es denigrante que delincuentes le intenten robar a gente que es necesitada, no tiene perdón del cielo. Por eso cuando me tocó hablar con estos delincuentes, les pedí que me hablaran al whatsapp para tomar los pantallazos y dejar constancia a las autoridades para que estas cosas no puedan volver a ocurrir. Además tienen la desfachatez de hacerte precio porque el valor por caja es de 5300 y si comprabas mas de tres te las dejaban en 3600 y por ese lado mucha gente puede caer", explicó Paul.

Recordemos que estas cajas comenzaron a ser entregadas por el gobierno el viernes pasado, en ayuda a las familias más vulnerables de las comunas en cuarentena.

En su interior vienen legumbres, arroz, fideos, aceite, sal, azúcar, entre otros alimentos no perecibles.