Aterrador video: niño de 5 años trepa unos postes eléctricos

Un trabajador social había ido a visitar la casa de una vecina cuando captó una imagen aterradora: un niño de 5 años trepado en un poste eléctrico que tenía un transformador, mientras jugaba con su hermana.

Esto ocurrió en la ciudad de Jajpur, en la provincia de Odisha, India. Apenas el trabajador vio al niño comenzó a grabar pero también le gritó al pequeño pidiéndole que bajara.

Se colgó de los cables para empezar a descender, afortunadamente en ese momento no había energía eléctrica.

#WatchVideo: Narrow escape for a 5-year-old boy as he climbed atop a transformer pole and later climbed down in Korei area of #Odisha's #Jajpur district.

Luckily, there was no power supply during the period. pic.twitter.com/H4vt0ZnooJ

— Sambad English (@Sambad_English) May 26, 2020