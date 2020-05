Trabajadores de Autopista Central rechazan oferta de la empresa y acumulan más de dos semanas en huelga

Más de dos semanas en huelga acumulan los trabajadores de la Autopista Central, quienes este martes rechazaron una oferta que les hizo la administración de la concesionaria para poner fin a la paralización.

"Este sindicato vota por primera vez, en el transcurso de la huelga una propuesta de la empresa, rechazándola de forma categórica con un 93%. No solo por considerarla insuficiente para las millonarias ganancias de la empresa y su holding, sino porque nos parece una burla, que nos ofrezcan endeudarnos (préstamos del 50% de los días no trabajados) por estar en una huelga, que la empresa ha forzado", se informó desde la mesa negociadora, a través de un comunicado.

El sindicato, que exige un reajuste real y un bono por término de conflicto, acusa que "la cuarentena no nos ha permitido manifestar nuestro profundo descontento por el actuar de la empresa hacia sus trabajadores; no queriendo negociar algún punto económico relevante, cuando las ganancias de la empresa son millonarias y conocidas por todos, no es gratuito entonces, el malestar de los trabajadores con Autopista Central".

Por otro lado, el Sindicato de Autopista Central denunció "la poca capacidad de las instituciones del Estado por hacer cumplir su rol como fiscalizadores y garantes del cumplimiento de la ley. Hace ya más de 10 días (15 de mayo), pusimos denuncias por flagrante reemplazo en huelga (Ley N°20.940) y hasta hoy no tenemos pronunciamiento desde el área de Fiscalización de la Inspección del trabajo. Un proceso que normalmente se resuelve en un par de días, hoy toma más de 10".