Diputada Camila Flores recibe fuego amigo tras no asistir por más de un mes al Congreso

El 14 de abril fue el último día que la diputada Camila Flores (RN) asistió a las dependencias del Congreso Nacional. Tras ello, la parlamentaria por el distrito 6 (Quinta Región interior) sólo ha participado de sesiones de manera telemática.

A raíz de la pandemia del coronavirus, Flores presentó un certificado médico que le recomienda evitar aglomeraciones. Sin embargo, un reportaje de Radio Bío Bío consignó que la abogada ha tenido numerosas reuniones en terreno e incluso asistió a un programa de televisión durante las semanas en las que no se ha presentado en el Congreso.

Ante esto, el diputado Andrés Celis, compañero de partido de Flores en Renovación Nacional, cuestionó la conducta de su colega y solicitó que la Mesa de la Cámara envíe sus antecedentes de la Comisión de Ética, para que este caso sea analizado en dicha instancia.

Camila Flores en una de sus actividades en terreno / Foto: Facebook

"Esto se ha conversado entre los diputados y está en conocimiento la Mesa. Lo que procede es que ellos remitan los antecedentes a la Comisión de Ética y que sean estudiados y sancionados porque se está abusando de la buena fe, que ella esté en terreno, que concurra a la televisión, es un hecho público", sostuvo Celis.

"Me parece que la única forma que los diputados entiendan que no pueden aprovecharse de ciertas situaciones es sancionando, porque insisto, acá hay un certificado médico por medio, que usa para faltar a su trabajo en Sala pero no la usa en cuanto a su trabajo en terreno y tampoco para aparecer en televisión. Es decir, para sacar dividendo político no la usa pero para faltar a su trabajo en la Cámara de Diputados, sí", continuó el parlamentario por el distrito 7 (Quinta Región costa).

Camila Flores optó por defenderse a través de Twitter, vía por la que criticó el reportaje sobre su ausencia al Congreso. "No tengo licencia medica, sino certificado que me recomienda no estar en aglomeraciones, he estado presente en todas las sesiones telemáticas a penas la Cámara lo implementó. Esto es la mala leche de algunos que quieren que deje de hacer mi trabajo, más el periodismo poco riguroso", manifestó.