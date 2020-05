Periodista de Canal 13 Miguel Acuña dio positivo por coronavirus

Un nuevo caso positivo por covid-19 en la televisión chilena. Se trata del periodista de Canal 13 Miguel Acuña, quien contó su situación a través de Twitter.

"Les cuento que hoy me entregaron el resultado del examen PCR y resultó positivo, he presentado los síntomas del covid pero nada que no se pueda sobrellevar", expresó.

El integrante del departamento de prensa de Canal 13 y ex conductor del programa "3×3" también agradeció las muestras de apoyo que ha recibido en los últimos días.

"Gracias por su inmenso cariño y seguiré cumpliendo estrictamente la cuarentena para volver con todo a la pega", manifestó.