Para no creerlo: una figura de la NBA gastó 164 dólares, pero dejó mil de propina en un restorán que había estado cerrado por covid-19

Una figura de la NBA se ha convertido en un ídolo insospechado para muchos y no precisamente por sus actuaciones en el rectángulo. Y todo porque en las últimas horas se supo de un increíble gesto solidario con un restorán que volvía a abrir tras varias semanas con las puertas cerradas por el coronavirus.

Andre Drummond, jugador de los Cleveland Cavaliers, le dejó una propina de mil dólares a una mesera en un local de Florida, aunque la cuenta de su consumo sólo llegó a 164 dólares y 25 centavos.

La camarera Kassandra Díaz, del restorán Che, en Delray Beach, jamás se imaginó algo así.

“Sin saberlo, le serví una mesa a Andre Drummond. No tenía idea de quién era, y no lo había visto aquí antes, pero nosotros siempre damos la bienvenida a nuevos clientes. Cuando me dieron la cuenta y fui a cerrar la mesa no lo podía creer. De una cuenta de 160 y tantos dólares, la propina decía 1.000. Estaba temblando y tenía lágrimas de felicidad después del dinero que me dejó. No tenía idea de cómo reaccionar, no quería llamar la atención, pero al mismo tiempo no podía describir la cantidad de aprecio que tenía. Es increíble ver a personas que muestran actos de bondad en estos tiempos inciertos. Ésta es una historia que nunca olvidaré, muchas gracias de nuevo, Andre”, escribió Kassandra en su cuenta de Instagram, donde muestra la foto del ticket.

Drummond, quien ha ganado más de 27 millones de dólares esta temporada, respondió su publicación con un: “¡Gracias por ser increíble!”.